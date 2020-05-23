ترامب يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قلقه إزاء تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا، مطالبا بضرورة التهدئة السريعة، جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت.وأوضح جود ير المتحدث باسم البيت الأبيض أن الاتصال تطرق إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، فضلا عن إعادة فتح اقتصادات العالم وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ووفقا لوكالة رويترز، قال المتحدث جود دير في بيان: "أعرب ترامب عن قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وطالب بضرورة التهدئة السريعة"وأضاف المتحدث "كما أكد ترامب وأردوغان على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد".وتابع: "بحث ترامب وأردوغان المضي قدما في إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتعزيزها في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد".ومن جانبها، أشار مكتب أردوغان، اليوم السبت، إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون العسكري والسياسي الوثيق خلال محادثة هاتفية بحثا فيها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.