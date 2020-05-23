نشوب حريق بمزرعة دواجن في دمياط (صور)

نشب حريق ضخم في مزرعة دواجن بقرية الطرحة التابعة لمركز فارسكور بدمياط، اليوم، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في المزرعة، وتصاعد الأدخنة منها وسط حالة من الذعر.وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، والدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وحصر الخسائر التي لم تصل لوجود مصابين وتحرير محضر شرطي بالواقعة.