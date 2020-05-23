محافظ الغربية: توزيع كحك العيد على الأطقم الطبية والمرضى بمستشفيات العزل

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توزيع كحك العيد على الأطقم الطبية والمرضي والعاملين بمستشفيات العزل بالمدينة الجامعية بسبرباى وكفر الزيات.وقال محافظ الغربية، إن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم النفسي بالتوازن مع العلاج، لكافة الأطقم الطبية والمرضي والفنيين والعاملين بمستشفيات العزل، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم احتفالا بعيد الفطر المبارك.وأشاد "رحمي" بجهود رجال الأعمال وموسسات المجتمع المدني في دعم كافة المبادرات التي تطلقها محافظة الغربية في مختلف المناسبات.