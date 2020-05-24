«عيدكم مبارك».. مسجات عيد الفطر 2020

يقدم لكم « الدستور » من خلال التقرير التالي مسجات عيد الفطر 2020، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل به العالم الإسلامي بتكبيرات العيد حتى مطلع الشمس، ويأتي هذه السنة بشكل مختلف تمامًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





مسجات عيد الفطر 2020

ونقدم لكم نماذج لأجمل رسائل "واتس آب" و"فيس بوك" وغيرها من المسجات:-* في قلبي حطيتك، وبالتهاني خصيتك، وعلى الناس أغليتك، وبقرب دخول رمضان هنيتك.* بشعور ملؤة بالحب أجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.* أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر يا أحلى عيون.* رمضان يأتينا كأجمل فرصة في العمر وأثمن كنز في الحياة يجمعنا معه، وبه نولد من جديد، مبارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير.* رمضان قريب، ويقال إن الشياطين تختفي في رمضان بأمانة سأفتقدك.* اللهم اجعلنا وإياكم من الفرحين حين يقال: (أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)، وفقنا الله جميعًا لحسن الصيام والقيام.* نسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول رمضان مبارك.* لأنك غير الغير وتستاهل كل خير أتمنى لك شهر مبارك وكل رمضان وأنت بخير.* أرسلكم أحلى المسجات محملة بأرق القبلات نطبعها على الوجنات ونهنيكم بقرب رمضان.* أسأل الله أن يعطيك: أطيب ما في الدنيا محبة الله، وأحسن ما في الجنة رؤية الله، وأنفع الكتب كتاب الله، وأن يجمعك بأبر الخلق رسول الله، وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه اللهم آمين.* كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، مبارك عليكم الشهر، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من صيام هذا الشهر وقيامه، مبارك عليكم جميعًا الشهر الفضيل، مبروك عليكم جميعًا نسألكم الدعاء جميعًا.