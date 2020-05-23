هل تجوز إمامة أمي لصلاة العيد؟

أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال: ما حكم إمامة أمي لنا كبنات في البيت في صلاة العيد حيث إن أبي متوفى ولا يوجد إخوة ذكور؟

وقال: لا مانع شرعًا للمرأة أن تؤم النساء في صلاة العيد في البيت على الراجح المفتى به.

يقول الإمام النووي في المجموع:( (قال الشيخ أبو حامد: كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور)).

وتابع: فتصلي بهن ركعتين بلا خطبة، تقف وسطهن، تفتتح الركعة الأولى منهما بسبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية تكبر خمسًا دون تكبيرة القيام، تجهر فيهما بالقراءة، ولكن دون جهر الرجال،أي تخفض صوتها بالفاتحة وسورة معها في كل ركعة.