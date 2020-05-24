أحدث وأجمل صور معايدة عيد الفطر 2020





صور معايدة عيد الفطر المبارك

وتمر جمهورية مصر العربية الان حاله من العزل المنزلي الاجباري وذلك حفاظا علي سلامتهم من العدوي بوباء فيروس كورونا المستجد ويكتفي الجميع بالصلاه بالمنازل وارسال التهنئة والمعايدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم.تهنئة خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وتقبل منكم صيامكم وقيامكم وعساكم من عواده.أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.بأنوار الرسول أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعي الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد.تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. كل عام وأنت بخير.كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولأهلك نافع.أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نورًا، عيدك مبارك.أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.العيد علينا هل، وبأحلى فرحة طل، يا رب تسعد الكل.أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه.