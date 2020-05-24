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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أحدث وأجمل صور معايدة عيد الفطر 2020

الأحد 24/مايو/2020 - 02:02 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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ينشر «الدستور» أحدث و أجمل صور ومعايدة عيد الفطر المبارك 2020 واتساب للأهل والأصدقاء.

من السنة يوم العيد أن يشارك المسلمون جميعًا في حضور صلاة العيد حتى ولو لم يؤد البعض الصلاة لعذر شرعي، ومن المعروف ان صلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس بحسب رأي العين.

ويتسابق الكثير من المسلمون غير المسلمون في إرسال رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك لعام 2020، ويبحث الكثير عبر الإنترنت عن أحدث رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث يفصلنا عن أول أيام عيد الفطر عدة ساعات والذي من المقرر أن يبدأ غدا الأحد أول أيامه.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك لعام 2020:-

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم.
تهنئة خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وتقبل منكم صيامكم وقيامكم وعساكم من عواده.
أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.
بأنوار الرسول أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعي الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.
أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. كل عام وأنت بخير.
كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولأهلك نافع.
أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نورًا، عيدك مبارك.
أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.
العيد علينا هل، وبأحلى فرحة طل، يا رب تسعد الكل.
أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه.

صور معايدة عيد الفطر المبارك


وتمر جمهورية مصر العربية الان حاله من العزل المنزلي الاجباري وذلك حفاظا علي سلامتهم من العدوي بوباء فيروس كورونا المستجد ويكتفي الجميع بالصلاه بالمنازل وارسال التهنئة والمعايدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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