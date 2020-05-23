مجلس الأمن والدفاع السوداني يستعرض الوضع الأمني والصحي

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اجتماعا لمجلس الأمن والدفاع عقد اليوم السبت في القصر الجمهوري.وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الاجتماع استعرض الموقف الأمني والصحي بالبلاد، والخطط الأمنية خلال فترة عيد الفطر المبارك، واتخذ عددا من التدابير الوقائية.وتناول الاجتماع زيارة أعضاء مجلس السيادة لعدد من الولايات، وأكد أهمية استمرارها في هذه المرحلة.