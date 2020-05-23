الاختيار الحلقة 30.. الأبطال الناجون من معركة البرث يتحدثون

ملخص الحلقة 30 من مسلسل الاختيار

تذاع الحلقة 30 من مسلسل الاختيار بعد قليل على قناة on e، حيث تبدأ بمشهد حقيقي لزوجة أحمد منسي (منار) هي وأبناء منسي لتتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياته وأخر إجازة قضاها معهم ومدى إحساسه بأنه ستكون أخر مرة يراهم فيها.ويظهر خلال الحلقة الأبطال الحقيقيين الناجين من معركة البرث، وأبرزهم المجند خالد والضابط سباعي، ويحكي كل منهم كواليس هجوم التكفيرين على الكمين وكيفية تعاملهم مع هذا الهجوم وتفاصيل استشهاد زملائهم.الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.