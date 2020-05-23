بتوجيهات من الرئيس.. الداخلية تقدم الهدايا لأسر الشهداء والمصابين (صور)

أوفدت وزارة الداخلية مأموريات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتقديم الهدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.يأتي ذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم، وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.. وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودماءهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية.وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرصه على التواصل معهم بكل المناسبات، كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبناءها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.