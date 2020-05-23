البرلمان الشيشاني ينفي إصابة الرئيس «قاديروف» بكورونا

نفى رئيس برلمان جمهورية الشيشان محمد داودوف التقارير الصحفية التي تحدثت عن الاشتباه بإصابة رئيس الجمهورية القوقازية رمضان قاديروف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).وقال داودوف - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) اليوم السبت، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن هذه التقارير ليست حقيقية بالمرة.. ما يكتبونه ليس صحيحا، أعرف مدى قلق سكان جمهوريتنا من كل هذه النميمة، ولا يوجد سبب للقلق".يُذكر أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الروسية تداولت - هذا الأسبوع - أنباء تتحدث عن إصابة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف بالفيروس التاجي وأنه في حالة خطيرة، كما جرى الحديث عن نقله على وجه السرعة إلى موسكو للعلاج، دون ذكر اسم المستشفى الذي أدخل إليه.وكان قاديروف حث سكان الجمهورية - في وقت سابق - على الاحتفال بعيد الفطر مع عائلاتهم داخل منازلهم، مع مراعاة قواعد العزلة الذاتية بسبب فيروس كورونا.يُذكر أن رئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف لم يتطرق في تصريحاته إلى أسباب اختفاء قاديروف عن الأنظار خلال الفترة الماضية وحتى الآن.