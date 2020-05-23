وكيل «صحة شمال سيناء»: تواجد كامل للفرق الطبية خلال فترة العيد

أكد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل، اليوم، على التواجد الكامل للفرق الطبية خلال فترة العيد.وأشار وكيل وزارة الصحة - في بيان اليوم السبت - إلى تواجد الفرق الطبية فى مختلف المنشآت التابعة للقطاع الصحى تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، إلى جانب التواجد الكامل لأعضاء هيئات التدريس من أساتذة كليات الطب ضمن بروتوكول الجامعات بالمستشفيات على مستوى المحافظة.وأعلن تشكيل لجان مرور وتفتيش من مديرية الشئون الصحية تضم إدارات: الطب الوقائى والعلاجى والرعاية الأساسية وإدارة التمريض والتفتيش المالى والإدارى لمتابعة أعمال الطوارئ فى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المشتركة بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى والزراعة للمرور على الأسواق، والمحال التجارية، ومحلات بيع الأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات.. علاوةً على أعمال التطهير والتعقيم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.