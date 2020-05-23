«الاتصالات»: مد فترة التقديم بمبادرة «فرصتنا رقمية» لـ14 يونيو

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» إحدى هيئات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار فتح باب التقدم وتلقى العروض الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة لفرص ومشروعات مبادرة «فرصتنا رقمية» حتى 14 يونيو 2020.وقالت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إن مد فترة التسجيل بالمبادرة يأتي استجابة لطلبات العديد من الشركات التي أظهرت اهتماما بالفرص المتاحة، وطالبت بمزيد من الوقت لدراستها واستكمال الشروط المطلوبة.وأضافت أنه بعد إطلاق المبادرة يوم 17 مايو الجاري بحضور وزير الاتصالات، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من الشركات وتم إنشاء منصة «فرصتنا رقمية» لطرح المشروعات القومية للتحول الرقمي بغرض تنفيذها من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة، ويمكن الاطلاع على معلومات المشاريع المتاحة من خلال المنصة والتقدم للتنفيذ إلكترونيا بشرط أن تكون الشركة المتقدمة مسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا.