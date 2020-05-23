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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: أصول القطاع العام غير المستغلة تحل أزمة السيولة

السبت 23/مايو/2020 - 06:33 م
أشرف عبد المنعم
أشرف عبد المنعم
أسامة الشندويلي
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قال المهندس أشرف عبدالمنعم، الخبير الاقتصادي، إن القطاع العام يمتلك حجم كبير من الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى الحالية للشركات الحكومية التي لم يتم الانتفاع بها حتى الآن، حيث من الممكن استغلالها جيدًا في توفير سيولة لأزمة تمويل المصانع والشركات.

وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريح لـ«الدستور»، أنه يجب توجيه تلك الأصول في إقامة عدة مشروعات إنتاجية، ووضع تصور كامل لبحث إمكانية الاستفادة القصوى منها بما يسهم في تنمية موارد الدولة ودفع عجلة الإنتاج القومي.

وأشار إلى أهمية وضع خطة استراتيجية لإدارة فوائد الأصول المعطلة بالشركات وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب استهداف جزء منها لزيادة خطوط إنتاج بعض الشركات، ودعم الشركات الخاسرة والمتعثرة ماليًا، ومحاولة تسوية ديون الشركات مع البنوك المختلفة، والوفاء بالتزاماتها المالية من أجور العاملين وغيرها.

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