رئيس الوزراء يُهنئ الشعب والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتمنى رئيس الوزراء- في التهنئة التي نشرها مجلس الوزراء على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- أن يعيد الله هذه الأيام على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.