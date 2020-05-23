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السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تكتب: جائحة كورونا.. وماذا لو كانت فرصة؟

السبت 23/مايو/2020 - 06:11 م
سفيرة بلجيكا بالقاهرة
سفيرة بلجيكا بالقاهرة
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«لا تدع أزمة جيدة تضيع دون الاستفادة منها».. هذا ما قاله تشرشل عقب الحرب العالمية الثانية.. إذا كانت الأزمات تجلب الألم والمعاناة، فإن كل أزمة يمكنها أيضًا أن تغيرنا وتخلق لنا العديد من الفرص.. قد ذكّرنا «كوفيد- ١٩» بالصلة التى تجمعنا ببعضنا البعض، فى الواقع لن تستطيع أى دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها، فالتضامن والتعاون أمران ضروريان.
تعد بلجيكا من الدول الرائدة فى المجال الصيدلى، فقد لعبت دورًا نشطًا من أجل ضمان تضافر الجهود وتنسيقها للتوصل إلى لقاح ضد «كوفيد- ١٩»، فالهدف الرئيسى هو تعبئة الموارد وجمع الخبرات فى أسرع وقت فى مجال صناعة اللقاحات، بالإضافة إلى الحصول عليها بطريقة عادلة، وقد تم بذل هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولى والتحالف العالمى للقاحات والتحصين.
ففى ٤ مايو ٢٠٢٠، استضاف الاتحاد الأوروبى مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين مؤتمر التعهد العالمى، وتم جمع ٧.٤ مليار يورو فى غضون ساعات قليلة، كتمويل مبدئى لبدء عملية البحث العالمى.. كما قام الاتحاد الأوروبى، مع مبادرة «فريق أوروبا»، بتقديم دعم بقيمة ٢٠ مليار دولار أمريكى، يتضمن دعمًا لمنطقة الشرق الأوسط ومصر على وجه الخصوص فى مجال الصحة ودعم الميزانية.
وعملت بلجيكا على زيادة مساعدتها الإنسانية على المستوى الثنائى لدعم النداء الإنسانى لمكافحة «كوفيد- ١٩»، كما أيدت تعليق سداد مدفوعات الديون من الدول الناشئة، خاصة داخل نادى باريس.
وتحتاج العديد من التحديات العالمية الحالية، مثل «تغير المناخ والأمن المائى أو السلام والأمن»، إلى نفس التعاون العالمى لمواجهة فيروس «كورونا».. لقد منحتنا الأزمة الحالية الفرصة لنعطى لكوكبنا استراحة صغيرة ولكنها ليست كافية، فالأمر يتطلب منا جميعًا أن نغير من سلوكنا بصفة مستمرة كى نمنح أطفالنا وأحفادنا أرضًا يمكنهم العيش عليها.
ليس لدينا الوقت لإهداره، يجب علينا أن نعمل سويًا بصفتنا سكانًا لنفس الكوكب.. فقد لحق الضرر بالعديد من دول العالم من جراء انتشار فيروس «كورونا»، ومن بينها بلجيكا، وعلى الرغم من ذلك فإننى فخورة بأن بلجيكا استطاعت تخفيف العبء عن قطاعها الصحى، فبفضل الإجراءات الدقيقة وجودة نظام الرعاية الصحية لم يرتفع معدل الوفيات لدينا خلال الأشهر الأخيرة.. سوف يصبح ضمان نظام صحى قوى ومستدام هو موضع اهتمام الكثير من الدول فى المستقبل، وقد لاحظنا أن معظم دول العالم قد واجهت تحديات ذات صلة بسلاسل الإمداد، بما فيها قطاع الصحة.
يمكننا القول إن تنوع مصادر الإمداد، بداية من قطاع الصحة، من أجل ضمان الحكم الذاتى الاستراتيجى، وتوفير سلاسل إمداد أقصر، ستكون من الأولويات بعد الأزمة الحالية، إنها فرصة لتحقيق تكافل إقليمى أفضل وزيادة التعاون الإقليمى، إنها فرصة لشمال إفريقيا، ومصر على وجه الخصوص، وأوروبا، للعمل معًا بشكل وثيق.
ونحن كسفارة، كان علينا فى وقت قصير أن نتأقلم مع الظروف الحالية، ونعمل أغلب الأوقات عن بُعد.. فقد أدركت الشركات والمنظمات على المستوى العالمى أن ما كان مستحيلًا فى الماضى أصبح الآن ممكنًا، وتم تنفيذه بسرعة حينما دعت الحاجة.
من المؤكد، بعد مرور الأزمة الحالية، أن كل ما اكتسبناه من مميزات بواسطة العمل عن بُعد سوف نحتفظ به، مثل القدرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والمساهمة فى الحصول على بيئة مستدامة للجميع، والتقليل من حركة المرور والحد من التلوث.. فقد ذكرنا العمل عن بُعد بأننا بحاجة إلى رؤية بعضنا البعض والتعاون معًا كى نكون فريقًا، لأن التفاعل عن بُعد ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى له حدوده، حتى إذا سمح لنا ببعض المرونة فى التواصل لكنه لا يحل محل العمل جنبًا إلى جنب.
ونحن كأفراد، قد سمحت لنا الأزمة بالتواصل مع عائلاتنا، فتم تعليق العديد من الأنشطة، مما أتاح لنا الفرصة بالمكوث فى منازلنا معًا.. كما أنها فرصة للتواصل مع أنفسنا والتعرف على ما هو ضرورى- فى عالم نصارع فيه الوقت- وكثيرًا ما ننسى أن نقدّر كل لحظة تقدمها لنا الحياة.. واليوم، يجب أن تظل عيوننا يقظة، لأن هذه الأزمة تؤثر على ملايين الأرواح، وتسببت فى ارتفاع مستوى الفقر داخل العديد من الأسر.. وعلى المستوى الشخصى، ينبغى أن نستند إلى التضامن والتعاون فى توجيه أفعالنا.

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