ضبط 41854 شخصا و12440 سيارة خالفت قرار حظر التجوال خلال أسبوع

ضبطت أجهزة الأمن خلال أسبوع من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، 6668 قضية تموينية متنوعة، و40 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2154 محل مخاف لمواعيد الغلق.وفى مجال مخالفة قرار الحظر ضبط 41854 شخصا و12440 سيارة و1014 دراجة نارية و1337 مركبة "توك توك".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وااستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.