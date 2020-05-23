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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر لـ8113 و592 وفاة

السبت 23/مايو/2020 - 05:27 م
الجزائر
الجزائر
أ ش أ
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 8113 حالة إصابة، و592 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي: إنه تم تسجيل 195 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 4426 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساءً إلى 7 صباحًا في كل الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرًا إلى 7 صباحًا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرًا حتى 7 صباحًا.

وقرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى نهاية مايو الجاري.

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