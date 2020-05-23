غزة تُسجل أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، عن وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت الصحة الفلسطينية أن سيدة تدعي فضيلة أبوريدة، 77 عامًا، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال وجودها داخل الحجر الصحي بمعبر رفح.وأكدت الوزارة الفلسطينية عدم تسجيل أي حالات جديدة مصابة بكورونا، اليوم السبت، ليستقر الإجمالي عند 55 حالة، مشيرة إلى أن عدد الموجودين في الحجر الصحي بلغ 1680.وأضافت أنها أجرت إجمالي 8824 فحصًا لكورونا، 8769 عينة سلبية.وقال خليل الحية القيادي في حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، إنه تقرر إغلاق كل المعابر البرية للقطاع المحاصر، بدءًا من اليوم السبت، وحتى نهاية شهر يونيو.