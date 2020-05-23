«الصحة العالمية»: لا دليل على انتقال كورونا عن طريق الأغذية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ‏لا يوجد حاليًا أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها.وأضافت في منشور توعوي اليوم، أنه ينبغي اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر.ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي، منها وجود المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، مشيرة إلي أن العزل يتم بعد الكشف علي المريض لدي الطبيب المعالج وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.وأوضحت وزارة الصحة أن مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة، وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروجه في كل مرة.وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية خاصة به بجانب منع الزيارات.وأوضحت أنه في حالة طلب الدليفري، يجب أن يغسل المريض يديه ويرتدي كمامة أثناء دفع النقود كما يجب على المريض تغيير الكمامة يوميًا.وتابعت وزارة الصحة أنه في حالة استمرار درجة حرارة الجسم مرتفعة لأكثر من ٣ أيام يجب التواصل مع الخط الساخن ١٠٥ أو الذهاب للمستشفى التي كشف فيها المريض.