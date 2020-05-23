رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على طقس أيام عيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 04:46 م
طقس
طقس
عبير جمال
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأحد 24 مايو، حيث تشهد البلاد أول أيام العيد طقسًا لطيفًا نهارًا على معظم الأنحاء، معتدلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على كل الأنحاء لطيفًا على جنوب الصعيد، بينما تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، كما تنشط على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 29 – 18
الوجه البحرى 29 – 17
السواحل الشمالية الغربية 24 – 19
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 – 19
وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 – 22
شمال الصعيد 30 – 20
جنوب الصعيد 36 – 24 درجة مئوية.

أما ثانى يوم العيد فيشهد طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحرى وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون كالتالي:
القاهرة الكبرى 30 – 18
الوجه البحرى 30 – 18
السواحل الشمالية الغربية 25 – 19
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 – 19
وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 – 25
شمال الصعيد 30 – 20
جنوب الصعيد 34 – 23 درجة مئوية.

أما ثالث أيام عيد الفطر فيشهد طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حارًا على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 32 – 18
الوجه البحرى 31 – 18
السواحل الشمالية الغربية 26 – 19
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 – 19
وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 – 25
شمال الصعيد 32 – 21
جنوب الصعيد 36 – 24 درجة مئوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

غزة تُسجل أول حالة وفاة بكورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 - 1441.. مناسبة للأصدقاء والأهل

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

معرض أبوظبى للكتاب يختتم جلساته الافتراضية بحضور توماس إريكسن

الثقافة الفلسطينية تهنئ عبدالله عيسى لاختياره رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الإبداع

حسين عبدالعزيز: كورونا أثر على الإبداع الثقافي

عضو اتحاد كتاب مصر: التراث يحتاج إلى قراءة موسعة