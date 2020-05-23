تعرف على طقس أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأحد 24 مايو، حيث تشهد البلاد أول أيام العيد طقسًا لطيفًا نهارًا على معظم الأنحاء، معتدلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على كل الأنحاء لطيفًا على جنوب الصعيد، بينما تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، كما تنشط على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون كالتالي:القاهرة الكبرى 29 – 18الوجه البحرى 29 – 17السواحل الشمالية الغربية 24 – 19السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 – 19وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 – 22شمال الصعيد 30 – 20جنوب الصعيد 36 – 24 درجة مئوية.أما ثانى يوم العيد فيشهد طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحرى وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون كالتالي:القاهرة الكبرى 30 – 18الوجه البحرى 30 – 18السواحل الشمالية الغربية 25 – 19السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 – 19وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 – 25شمال الصعيد 30 – 20جنوب الصعيد 34 – 23 درجة مئوية.أما ثالث أيام عيد الفطر فيشهد طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حارًا على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون كالتالي:القاهرة الكبرى 32 – 18الوجه البحرى 31 – 18السواحل الشمالية الغربية 26 – 19السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 – 19وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 – 25شمال الصعيد 32 – 21جنوب الصعيد 36 – 24 درجة مئوية.