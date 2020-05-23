سويسرا تكشف تجسس أنصار «أردوغان» على تابعين لـ«جولن»

تتواصل الاتهامات الموجهة لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتجسس على أنصار المعارضة في تركيا، حيث كشفت النيابة الفيدرالية في سويسرا، اليوم السبت، عن بدء التحقيقات مع مواطنين أتراك بعد أن ثبت تجسسهم على أتراك آخرين من أفراد حركة الخدمة «جماعة تحف الله جولن» وإرسالها إلى المديرية العامة للأمن في تركيا.وذكرت جريدة «أكتيف خبر» إن النيابة الفيدرالية السويسرية أكدت من خلال بيان رسمي لها، أنها فتحت تحقيقات مع شخصين، وأنها ستطلب من مجلس الوزراء رفع دعوى قضائية ضدهما.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يصدر قرار بالموافقة على طلب النيابة من قبل المجلس الفيدرالي، خاصة أنه وافق خلال السنوات السابقة على طلب مشابه متعلق بالتحقيق مع مواطنين من أصل تركي قاموا بالتصرف نفسه.وأكد المحامي الموكل عن الضحايا أن هذه القضية ستكون عبرة لكل من يبلغ عن أبناء حركة الخدمة المتواجدين في سويسرا.