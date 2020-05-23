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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لاسترداد أراضي الدولة في الأقصر

السبت 23/مايو/2020 - 04:41 م
أراضي الدولة
أراضي الدولة
هدى الأمير
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قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بشن حملة إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم إزالة حالتي تصنيع طوب على مساحة ٢ قيراط، وقاد الحملة يوسف جلال نائب رئيس المركز، ومصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، وسامى جادالكريم سكرتير القرية، بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية بقيادة النقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة له.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع ٤ طن مخلفات وتراكمات ترابية بقيادة مكى عمر سكرتير القرية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى للتعديات على أراضى املاك الدولة وإزالتها فى المهد، والاهتمام بمنظومة النظافة على مستوى كافة القرى والمدن.

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