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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة التموين تضبط 1227 قضية تموينية في 24 ساعة

السبت 23/مايو/2020 - 04:36 م
التموين
التموين
عمرو المزيدي
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط (1227) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية)، وذلك خلال حملاتها بالتنسيق وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق.

وكانت قد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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