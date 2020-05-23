شرطة النقل تضبط 982 قضية في 24 ساعة

نجحت لإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط (982) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية خلال حملاتها لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وكانت قد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.