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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لا تنسى أبناءها.. مصر تعيد العالقين في الخارج (فيديو)

السبت 23/مايو/2020 - 03:58 م
العالقين
العالقين
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "ten"، اليوم السبت، مقطع فيديو يبرز جهود الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى وطنهم مرة أخرى، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، ووقف حركة الطيران في أغلب دول العالم.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر والدائم بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مع الحرص في الوقت نفسه على توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي.

كما أظهر الفيديو دور غرفة العمليات في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج، لإعادة العالقين في الخارج وفتح قنوات للتواصل معهم بشكل مستمر من خلال عدة طرق من بينها الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "كلم مصر".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

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