الجندي: «الشيخ اللي ميقعدش على قهوة مينفعش داعية»

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشيخ الذي لا يجلس على قهوة ويحتك بالمواطنين والمستويات الفكرية لا يصلح أن يكون شيخًا ويتحدث في أمور الدعوة.واستشهد الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع علي فضائية "dmc"، بحديث الرسول: إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، وذلك يعني أن على الشيخ الجلوس وإعطاء النصائح والتحدث مع الشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعامل مع مختلف الطبقات.واستنكر الجندي، ظهور شيوخ علي شاشات التليفزيون لا تعرف التحدث بقوة وتريد أن تمسك العصا من المنتصف، وهذا لا يكون شيخًا؛ لأنه ليست لديه قوة الحديث:"أنا من منطقة الرجالة الخليفة، وبسبب ظهوري أني مشاكس جلوسي الكثير على القهوة".