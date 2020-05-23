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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا موسى ينعي مينا بطرس ويعزي أسرته والأنبا بيسنتي

السبت 23/مايو/2020 - 03:45 م
الأنبا موسى
الأنبا موسى
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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نعى الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، وكل المكرسات والخدام بأسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مينا بطرس الشاب الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، والذي يعد أحد الخدام بكنيسة 15 مايو بحلوان.

وقال الأنبا موسى، في بيانه اليوم: "ننعي الملاك النوراني مينا بطرس الخادم بكنيسة ١٥ مايو بحلوان، كما نقدم العزاء لأسرته".

وأضاف بيان الأنبا موسى: "أي ملاك لازم بيرجع سكنه السماوي الأصلي وهكذا عاش مينا معنا كملاك نوراني بشهادة أبونا أثناسيوس رزق، وكل من تعامل معه".

وتابع: "طوباك يا مينا فقد أنهيت غربتك بسلام وسيرة حسنة وخدمة مفرحة، لذلك رجعت إلى مكانك الأصلي، ومكانتك كابن للمسيح، وخادم أمين في الكنيسة، الرب يعزي أسرتك وكنيستك والكنيسة العامة ويعزينا جميعًا، وستظل صورتك النورانية في قلوبنا وعلى وسائل الاتصال الاجتماعي فيها بصمات الروح القدس وكيف صنعت منك ملاكًا طاهرًا".

كما قدم الأنبا موسى، أسقف الشباب، العزاء للأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والآباء الكهنة، قائلًا: "الكنيسة كلها تسندنا وتسندكم".

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