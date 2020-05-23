ضبط 3582 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3582 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 430 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 90 مخالفة السير دون تراخيص "قيادة وتسيير"، 9 دراجات نارية مخالفة، 8 مخالفات شروط الترخيص، حالة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.