دورية طبية: نتائج واعدة للقاح صيني ضد كورونا

أثبتت التجارب على لقاح صيني ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، أنه آمن وقادر على توليد رد فعل مناعي ضد الفيروس.وذكرت دراسة نشرتها مجلة (لانسيت) الطبية– ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- أن التجربة التي أجريت على 108 أشخاص بالغين أصحاء، أظهرت نتائج واعدة بعد 28 يومًا، مضيفة أنه سيجري تقييم النتائج النهائية خلال 6 أشهر.وأشارت الدورية الطبية إلى أنه يتعين إجراء المزيد من التجارب لمعرفة ما إذا كانت الاستجابة المناعية التي يولدها اللقاح توفر حماية فعالة ضد عدوى الفيروس.وقال البروفيسور "وي تشن" من معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية (المسئول عن الدراسة)، "تمثل هذه النتائج إنجازًا مهمًا، حيث تُظهر التجربة أن جرعة واحدة من هذا اللقاح Ad5-nCoV تنتج أجسامًا مضادة خاصة تستهدف الفيروس خلال 14 يومًا، ما يجعله لقاحًا مرشحًا لمزيد من التجارب والفحوص".وأضاف تشن "لكن يجب تفسير هذه النتائج بحذر، فالتحديات المتعلقة بتطوير لقاح ضد (كوفيد- 19) غير مسبوقة، والقدرة على إطلاق هذه الاستجابات المناعية لا تشير بالضرورة إلى أن اللقاح سيحمي البشر من (كوفيد- 19). تُظهر تلك النتائج رؤية واعدة نحو تطوير لقاحات لمرض (كوفيد- 19)، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل حتى يصبح هذا اللقاح متاحًا للجميع".