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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تعلن استعدادها لتنظيم محادثات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل

السبت 23/مايو/2020 - 03:43 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
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أبدى نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، استعداد بلاده لتنظيم محادثات وجهًا لوجه بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن بوجدانوف بحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، خلال اتصال هاتفي، مع حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية في حركة فتح.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "لقد تم التأكيد أثناء الاتصال الهاتفي على حيوية الاقتراح، الذي طرحته القيادة الروسية في وقت سابق، بشأن عقد محادثات مباشرة في موسكو بدون شروط مسبقة بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن بوجدانوف، خلال المحادثات الهاتفية، أكد على ثبات الموقف الروسي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بسلام وحسن جوار مع إسرائيل.

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