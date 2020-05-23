ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.وذكر بيان صادر، اليوم السبت، عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه غادر قطار بحمولة إجمالية 1312 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم، في حين غادرت 3072 شاحنة منها 786 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43 ألفا و349 طنا من البضائع العامة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3200 طن يوريا و4100 طن رمل و4200 طن مولاس و8500 طن فوسفات.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفًا و17 طن حديد و13 ألفًا و890 طن ذرة و980 طن سكر و2783 طن خشب و15 ألف طن قمح و5300 طن فول.بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( برتقال وعنب وفراولة ويوسفي) وخضروات (بطاطس وخضار مشكل وبامية وملوخية وبطاطا) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وليمون) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وسوريا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وسنغافورة وأمريكا وكرواتيا وألمانيا وسلوفينيا وسريلانكا.بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 154 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 419 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85 ألفًا و655 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99 ألفًا و321 طنًا.