بعد نجاح البرنس.. محمد سامي يستأنف كتابة «الفارس»

أوشك المخرج محمد سامي، على الانتهاء من كتابة فيلم الأكشن الجديد "الفارس"، والمقرر أن يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز.سامي قرر الانتهاء من كتابة العمل خلال الفترة القادمة لتحديد موعد نهائي للتصوير، بعد انتهاء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.الفيلم تدور أحداثه فى فترة زمنية فى العصور الوسطى ويعتمد على أكشن ضخم، وسيتم تصويره بين ٤ بلاد أوروبية، وتم التعاقد علي عرضه بالسينمات الأمريكية والأوروبية بالتزامن مع عرضه بدور العرض بمصر والمنطقة العربية."الفارس" من بطولة كريم عبدالعزيز ومحمد رجب وخالد الصاوي ونيللي كريم ومحمود حميده وأنوشكا وأحمد فؤاد سليم وإخراج محمد سامي وإنتاج محمد السبكي.يذكر أن محمد سامي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني بمسلسل "البرنس" والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ونور ومحمد علاء وريم سامي وعدد آخر من النجوم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.