رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية يُهنئ مفتي الجمهورية بعيد الفطر

هنأ القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال في بيانه اليوم: "يسرني أن أتقدم لفضيلتكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، متمنيًا لفضيلتكم دوام الصحة وموفور العافية داعيًا الله أن يرفع عن مصرنا وعالمنا البلاء والوباء، وكل عام وأنتم بخير".