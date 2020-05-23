القس رفعت فكري يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر

هنأ القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي تحتفل به الدولة غدًا الأحد.وقال رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، في بيان له اليوم: "يسرني أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات متمنيًا لسيادتكم دوام الصحة وموفور العافية داعيا الله أن يرفع عن مصرنا وعالمنا البلاء والوباء، وكل عام وأنتم بخير.من ناحية أخرى احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أمس الجمعة 22 مايو، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بعيد الصعود المجيد.وترأس عدد من بطاركة الشرق الكاثوليك، القداس الاحتفالي بعيد الصعود من بينهم: "البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بكنيسة مار أغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت".كما احتفل الأب روني موميكا أمين السرّ المساعد في البطريركية، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب ديفد ملكي كاهن رعية مار بهنام وسارة في الفنار، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.