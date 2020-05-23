الرئيس السيسي يكرم وكيل طب قصر العيني شهيد كورونا

أعلنت جامعة القاهرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تكريم اسم وأسرة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع باعتباره أحد شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن جامعة القاهرة لها الفخر أن تقدم شهداء من الجيش الأبيض للدفاع عن جموع الشعب المصرى، مؤكدا أن الراحل الدكتور هشام الساكت من الشخصيات النبيلة ومن أبرز قيادات جامعة القاهرة ويتمتع بأخلاق رفيعة ونبل في السلوك وأداء متميز.وذكر الخشت، أن الشهيد الراحل لم يتأخر يومًا عن أداء الواجب حتي في أصعب الظروف ولم يتخلف يومًا عن القوافل الطبية التي ترسلها الجامعة للأماكن الأكثر احتياجا وللمناطق العزيزة لمصر ومنها حلايب وشلاتين والتي استطاع أن يقدم خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى اشتراكه في معظم اللجان الطبية في أصعب الظروف بقصر العيني.وأكد الخشت، أن أسرة شهيد الجيش الأبيض تحت رعايتنا منذ اللحظة التي أصيب فيها الراحل الدكتور هشام الساكت، قائلًا: "من المفارقات الجميلة أنه رحل عنا يوم جمعة والرئيس السيسي يكرمه أيضا يوم جمعة"، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت اسم شهيد كورونا على مجمع التعليم المتميز، والذي كان له دور في إنشائه تخليدا له.ووجه الخشت، باسم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والجيش الأبيض من الأطقم الطبية بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه وحرصه الشخصي وبدون اقتراح من أحد علي تكريم شهداء الجيش الأبيض.كما وجهت أسرة الشهيد الدكتور هشام الساكت، الشكر للرئيس السيسي، مؤكدين على سعادتهم بهذا التكريم والذي يؤكد إحساس الرئيس بالفترة الصعبة التي يمر بها الجيش الأبيض وهو ليس تكريمًا الدكتور هشام الساكت وإنما تكريم لهم جميعًا ليكون دافعا لتقديم المزيد لمواجهة فيروس كورونا.