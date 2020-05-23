القس رفعت فكري يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

هنأ القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال القس رفعت فكري سعيد، في بيانه اليوم: "يسرني أن أتقدم لفضيلتكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات متمنيًا لفضيلتكم دوام الصحة وموفور العافية داعيا الله أن يرفع عن مصرنا وعالمنا البلاء والوباء، وكل عام وأنتم بخير".