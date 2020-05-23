الأمن الاقتصادى يشن حملات تموينية مكبرة

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كل صور الخروج عن القانون.شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 8083 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 55 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "2468 أسطوانة بوتاجاز" تقدر قيمة الغاز المدعم بـ333180 جنيها.وأثمرت الجهود عن ضبط 23 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 133226 لترًا لبيعها في السوق السوداء، وضبط 8005 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1060.773 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "337" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "335.589" طن، و97 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "14.924" طن.وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 72147 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 39502494 جنيها.