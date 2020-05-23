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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مشروبات تساعد على العودة للوزن المثالي

السبت 23/مايو/2020 - 03:16 م
اللوزن المثالي
اللوزن المثالي
مارسيل نظمي
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يكتسب الكثير من الأفراد المزيد من الوزن بعد فترة صوم رمضان الذي تتغير فيه مواعيد الأكل والنوم بدرجة كبيرة، ما يصعب على الصائمين الالتزام بقواعد محددة للغذاء، ويمكن العودة للتحكم في الوزن بعد انتهاء الشهر الكريم من خلال المشروبات التي تحفز الجسم على الراحة وتساعد في فقدان الدهون خاصة مع الالتزام بنظام غذائي صحي.

وهذه بعض المشروبات الطبيعية التي تعمل مثل الديتوكس لتخلص الجسم من السموم والدهون.

مشروب الماء والليمون
تعتبر خلطة المياه بالليمون واحدة من أفضل المشروبات التي تساعد في مكافحة السمنة، حيث تساعد على إزالة السموم من الجسم بفضل إمدادها لجسمك بالمياه ومضادات الأكسدة كفيتامين C.

تعزز عملية حرق الدهون وعمليات الأيض.

تحسن عملية الهضم، وأيضًا تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة لحرق الدهون.

الطريقة:
يتم مزج ثلاث ملاعق من عصير الليمون بكوب من الماء الدافئ، وإضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من العسل، لمزيد من الفعالية.

القهوة
يحفز مشروب معدلات عمليات الأيض عند الأشخاص الأصحّاء، والمصابين بالسمنة، كما يرفع نسبة أكسدة الدهون عند الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، وينصح أن يتم شربها بدون إضافة سكر لضمان فاعليتها.

خل التفاح
يكافح الخل مرض السمنة، ويساعد على تعزيز عملية الأيض، وتخفيف الوزن الزائد، ويؤثر على إذابة الدهون المتراكمة.

الطريقة
توضع  ملعقتان صغيرتان "لا تتجاوز هذه الكمية في اليوم لأنها تأتي بنتائج سلبية" من خل التفاح في كوب من المياه، ويشرب قبل الوجبات اليومية أو قبل وجبة الفطور، ويمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون لتعزز فعالية الوصفة.

مشروب الشاي الأخضر
يعد الشاي الأخضر مصدرا هاما لمضادات أكسدة قوية معززة للمناعة وطاردا للسموم، ويسرع من عملية الأيض.

مصدر لمجموعة مهمة من المغذيات، مثل: فيتامين C، الكاروتين، الزنك، السيلينيوم، الكروم وغيرها.

الوصفة
يتم شرب حوالي 3-4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لمكافحة السمنة، يمكنك أيضًا شربه مع الزنجبيل لزيادة فاعليته.

مشروب الألوفيرا
الألوفيرا أحد أنواع الصبار المفيد للصحة بفضل قيمته الغذائية العالية، كونه محفزا على نزول الوزن.

يسهم الألوفيرا في تشجيع عمليات الأيض وحرق الدهون.

يعزز امتصاص البروتينات بشكل فعال في الجسم.

يساعد على تعزيز عملية التخلص من السموم من القولون والجهاز الهضمي.

الطريقة
تقشر أوراق الألوفيرا، ويستخرج اللب ثم يتم وضعه بالخلاط مع المياه أو عصير البرتقال أو الليمون، ثم اشرب العصير لتستمتع بكل الفوائد المميزة لجسمك.

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