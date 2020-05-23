«الزراعة»: تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التعدي على الأراضي

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الزراعة بالمتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات بشأن التعدي على الأراضي الزراعية في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية، متابعًا: "التعدي على الرقعة الزراعية خط أحمر".وكشف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، عن أن هناك خطا ساخنا وأرقام محمول للإبلاغ عن أي مخالفات سواء متعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء واللحوم وجودتها، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تدخل فورًا للتعامل مع أي شكوى.وأكد القرش، أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين من خلال مشارع قومية لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقق الاستقرار في السوق بخصومات تصل في المتوسط إلى 25%، وكل منافذ الوزارة تطبق أبعاد الأمان والوقاية من فيروس كورونا.