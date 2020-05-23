هونج كونج تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا

أعلن مركز الحماية الصحية في منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة في الصين عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم السبت، فيما ظل إجمالي عدد حالات الإصابة عند 1065 حالة.وذكر المركز- في بيان اليوم- أن "وضع حالات العدوى بمرض (كوفيد-19) يظل حادا، وما زال هناك تزايد في عدد حالات الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم"، داعيا سكان هونج كونج إلى تجنب جميع السفريات غير الضرورية خارج المنطقة.وحث المركز السكان على الحفاظ على التباعد المكاني بشكل مناسب وتجنب الأنشطة الاجتماعية مثل التجمع لتناول الوجبات لتقليل خطر العدوى.