علا رشدي: رجعت لقعدة البيت والحظر والزهق (فيديو)

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدا.وعلقت علا رشدي على الفيديو قائلة: "خلصت تصوير ورجعت لقعدة البيت والحظر والزهق والزن والجري ورا العيال.. يلا OSN عليه كل حاجة ممكن نعوز نتفرج عليها وبيخف شوية من عليا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مشيدين بأدائها في مسلسل "ب 100 وش" الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك.مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبدالعظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبوذكرى.وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.