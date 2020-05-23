ميليشيات أردوغان تسيطر على معسكرى اليرموك وحمزة في ليبيا

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدوانه في ليبيا، وسيطرت ميليشيات حكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، بدعم تركي على معسكري اليرموك وحمزة.وكان الجيش الليبي أعلن فى وقت سابق من اليوم، أنه تصدى لهجوم شنته كتائب الوفاق بقيادة القوات التركية، في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، وفقا للعربية نت.وكشف مركز عمليات الكرامة، عن حجم الخسائر التى تكبدتها حكومة الوفاق، لافتا إلى أن الخسائر البشرية من كتائب الوفاق بلغت 18 قتيلا، فضلا عن سقوط بعض الجرحى من بينهم آمر سرية الاقتحام التي يطلق عليها النعاس، وآمر سرية في لواء المحجوب يدعى المسلاتي، وعدد من المرتزقة التي أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.