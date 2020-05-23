إليسا تهنئ جمهورها بعيد الفطر

حرصت الفنانة إليسا، على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وإنتوا بألف خير مع حلول عيد الفطر المبارك، وكل التمنيات بسنين أحلى تمرق علينا إن شاء الله.. وبتمنالكن عيد مبارك تضلوا بأمان فيه وتاخدوا كل الاحتياطات اللازمة بهذا الزمن الصحي وتكونوا بخير مع عيلتكم".يُذكر أن إليسا ستطرح أغنية "قهوة الماضي" ثاني أيام عيد الفطر، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.وكشفت اليسا، عن مضمون الأغنية، قائلة: "شو فى ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الأشياء، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة، مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فين.. هيدى قصة قهوة الماضى.