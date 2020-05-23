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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسر جلال بديلا عن عمرو يوسف في «سيف الله»

السبت 23/مايو/2020 - 03:01 م
ياسر جلال
ياسر جلال
دعاء عبد المقصود
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علم «الدستور» من مصدر خاص داخل أسرة عمل مسلسل "سيف الله"، الذي تم تأجيل عرضه إلى موسم رمضان 2021، أن الفنان عمرو يوسف قدم اعتذارا عن استكمال العمل.

وتقوم شركة سينرجي حاليا بمفاوضة النجم ياسر جلال للقيام ببطولة المسلسل، الذي يعد الأضخم إنتاجيا، ومن المقرر أن يحسم ياسر أمره خلال أيام ليتم الإعلان بشكل رسمي عن إسناد بطولة العمل له، حيث من المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول الصحابي خالد بن الوليد، والعمل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد.

"سيف الله" يشارك في بطولته يوسف شعبان، وسوسن بدر، وبيومى فؤاد، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلى، ورشدى الشامى، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجى، ويضم المسلسل أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة (سينرجي) ميزانية كبيرة.

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