علي جمعة: نحن في حاجة إلى معرفة النور الذي تكلم عنه الله ورسوله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله أطلق النور في كتابه على عدة أشياء، أطلقه سبحانه وتعالى على نفسه، وأطلقه على نبيه (صلى الله عليه وسلم)، وأطلقه على القرآن، وأطلقه على الهداية، وأطلقه على نور الإيمان.وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن النور في القرآن على خمسة أنحاء: نور الرحمن، ونور القرآن، ونور النبي العدنان (صلى الله عليه وسلم)، ونور الإيمان، ونور الأكوان، معقبًا: "لو أن أحد الباحثين كتب رسالة يتتبع فيها النور في كتاب الله وسنة رسوله وأثر ذلك عند المسلمين لخرج كتاب حافل لم يؤلف مثله في الإسلام".ونبه مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أننا في هذا العصر في أمسّ الحاجة إلى معرفة النور الذي تكلم عنه الله ورسوله حتى نعلم الشيء ونقيضه، وحتى نعلم ما هذا النور، وكيف نتبعه.وأكد أن دين الإسلام دين النور، وقد أطلق الله النور على نفسه في سورة حملت اسم سورة النور، مستدلًا بقول الله تعالى: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ".