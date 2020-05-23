رئيس شعبة الدواجن: هناك وفرة فى الأسواق قبل العيد

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن هناك وفرة من منتجات الدواجن في الأسواق تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعر من ٢٧ جنيهًا وحتى ٢٩ جنيها من المزرعة، فيما سجلت أسعار الدواجن للمستهلك بسعر من ٣١ جنيهًا وحتى ٣٤ جنيهًا.وأوضح عضو شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر من ٣٥ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٨ جنيهًا وحتى ٤٠ جنيهًا.