داليا مصطفى تشيد بأداء إسلام حافظ في «الاختيار» (صورة)

أشادت الفنانة داليا مصطفى، بأداء الممثل إسلام حافظ في مسلسل "الاختيار"، وذلك بعد تجسيده شخصية إرهابية ضمن أحداث العمل.ونشرت داليا مصطفى صورتين للفنان إسلام حافظ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "اللي علي اليمين الشاب القمر الشيك أبو سلسلة الرفيع أوي، والشمال الإرهابي اللي كلنا كرهناه".وتابعت: "أعتقد فيه فرق كبير بين الشخصيتين وواضح حتى اللي ميعرفوش، لا يمكن يتخيل أن الاتنين إسلام حافظ، هو ده الفرق ما بين الممثل والشخص العادي، بجد برافو برافو وفعلا أنا كرهتك أوي أوي ربنا معاك ومستنية الشخصية الجايه ليك".مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.يتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.