الواحات دون إصابات كورونا.. وتعافي حالتين

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائبة المحافظ، تعافى حالتين جديدتين بعد تحويل التحاليل من إيجابية إلي سلبية وخروجها من مستشفى العزل بملوي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ28 حالة بعد تماثلها الشفاء.وأكد الزملوط، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه اليوم بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٥٦ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي واستمرار عزل ١٢٧ آخرين.وأهاب بالمواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك والوعي بالدور المهم لأسلوب التباعد الاجتماعي في تقليل أعداد الإصابات، ومساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط وعدم التواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.