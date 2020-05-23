أحمد موسى يقدم حلقة خاصة عن منسي وأبطال ملحمة «البرث»

يقدم الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، حلقة خاصة عن أبطال ملحمة البرث بقيادة العقيد الشهيد الأسطورة أحمد منسي وكل رجال الملحمة، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.كما يتناول الإعلامي أحمد موسى، فرحة المصريين بفيديوهات إعدام المجرم الخائن هشام عشماوي، قصاصًا وثأرًا لشهداء الوطن، وكيف تابع المصريون نشر مقاطع الإعدام، ولماذا ظهر الرعب والهلع على الإرهابيين الإخوان وأبواقهم الإعلامية من عرض إعدام عشماوي في مسلسل "الاختيار".مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.