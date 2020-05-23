رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يقدم حلقة خاصة عن منسي وأبطال ملحمة «البرث»

السبت 23/مايو/2020 - 02:23 م
أحمد موسى
أحمد موسى
ياسمين عباس
طباعة
يقدم الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، حلقة خاصة عن أبطال ملحمة البرث بقيادة العقيد الشهيد الأسطورة أحمد منسي وكل رجال الملحمة، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما يتناول الإعلامي أحمد موسى، فرحة المصريين بفيديوهات إعدام المجرم الخائن هشام عشماوي، قصاصًا وثأرًا لشهداء الوطن، وكيف تابع المصريون نشر مقاطع الإعدام، ولماذا ظهر الرعب والهلع على الإرهابيين الإخوان وأبواقهم الإعلامية من عرض إعدام عشماوي في مسلسل "الاختيار".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

تفاصيل بحث جامعة كفر الشيخ في علاج «كورونا»

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

تصفية 21 ارهابيًا في سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية في العيد (صور)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 - 1441.. مناسبة للأصدقاء والأهل

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

عضو اتحاد كتاب مصر: التراث يحتاج إلى قراءة موسعة

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين