قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات فى العالم

أعلنت وزارة النقل عن استعداد هيئة قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM حيث تبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا وتم بناؤها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية، وأشار بيان الوزارة إلى أنه سيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.يذكر أن الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا إلى أوروبا ولم يستجب الخط لدعوات المرور من طريق رأس الرجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.وأشار بيان الوزارة، اليوم السبت، إلى أن حزمة القرارت التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.