رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات فى العالم

السبت 23/مايو/2020 - 02:21 م
قناة السويس
قناة السويس
علا غزال
طباعة
أعلنت وزارة النقل عن استعداد هيئة قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM حيث تبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا وتم بناؤها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية، وأشار بيان الوزارة إلى أنه سيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.

يذكر أن الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا إلى أوروبا ولم يستجب الخط لدعوات المرور من طريق رأس الرجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.

وأشار بيان الوزارة، اليوم السبت، إلى أن حزمة القرارت التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة الفجور

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 - 1441.. مناسبة للأصدقاء والأهل

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

عضو اتحاد كتاب مصر: التراث يحتاج إلى قراءة موسعة

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين